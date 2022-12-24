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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров по уже сложившейся традиции принял участие в ежегодной благотворительной акции "Елка желаний". Глава региона снял с елки, установленной в здании правительства Самарской области, семь открыток с пожеланиями детей, которые будут осуществлены в преддверии Нового года.

Фото: Юлия Рубцова

Добрая традиция- акция "Елка желаний" — зародилась на самарской земле 16 лет назад. В 2018 г. она обрела региональный масштаб, чтобы у каждого ребенка, который оказался в непростой жизненной ситуации, была возможность получить в подарок на Новый год осуществление своей мечты.

Сегодня "Елка желаний" — это уже всероссийский марафон, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей нашего региона и сотни тысяч наших соотечественников по всей стране. 

Участники "Елки желаний" дарят подарки детям-сиротам и ребятам с ограничениями здоровья, оставшимся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с земляками новогодние мечты детей исполняет губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона снял с елки, стоящей в здании областного правительства, сразу семь открыток, где были написаны пожелания детей в адрес Деда Мороза.

Так, Иван, Егор и Павел — три брата, приехавшие в Самарскую область из ДНР. На самарской земле они обрели новый дом — ребят взяла на попечение семья из Похвистнево.

"Здесь у меня появились мама, папа и сестры", — написал в своей открытке Деду Морозу один из мальчишек. Ребята загадали получить на Новый год для себя и всей своей семьи фотоаппарат, наушники и вертолет на пульте управления.

Тимофей, 11-тилетний воспитанник тольяттинского социального приюта "Дельфин", мечтает о сотовом телефоне. Восьмилетний Макар из Кинеля загадал в своей открытке конструктор. Набор для вышивки — мечта 10-ти летней Иры, воспитанницы тольяттинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство". Восьмилетняя Маша из самарского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга", попросила у Деда Мороза большую мягкую игрушку в виде акулы.

"Замечательные обращения от деток Самарской области, деток из ДНР и ЛНР, которые здесь обрели мир и новую семью, отправлены Деду Морозу с нашего региона в рамках акции "Елка желаний". В основном это ребята, которые лишены возможности получить на Новый год подарок, который бы они хотели. Уверен, все их желания будут исполнены", — отметил губернатор Дмитрий Азаров. 

С каждым годом акция объединяет все больше неравнодушных самарцев. Всего с начала проведения акции жители региона подарили подарки более 17 тыс. детей. В 2022 г. в рамках "Елки желаний" будут исполнены мечты почти 3 тыс. ребят. 

"В этом году по всей территории нашей прекрасной самарской земли в рамках акции установлено 108 елок с желаниями детей. Каждый, кто хочет творить добро, кто хочет подарить настоящее чудо и сказку, кто хочет подарить подарок ребенку, может поучаствовать в этой очень важной и доброй акции", — сказал глава региона.

Губернатор напомнил, что в рамках акции свои желания могут загадывать и самарцы старшего поколения. "Елки желаний" с мечтами пожилых жителей губернии, нуждающихся в помощи, заботе и внимании, организованы в отделениях комплексных центров социального обслуживания населения.

"Очень важно, что на "Елке желаний" есть обращения и пожелания от людей старшего поколения, одиноких людей, которые тоже верят в чудо в эти новогодние дни. И я надеюсь, что и они получат подарки, исполнение своих желаний, нашу с вами поддержку и заботу", — отметил губернатор.

В текущем году в рамках акции будут исполняться пожелания детей из семей защитников Отечества — участников специальной военной операции. На прошлой неделе Дмитрий Азаров снял с елки, установленной во Дворце спорта имени Высоцкого, пять открыток от детей из семей участников СВО.

Каждый житель Самарской области может исполнить заветные детские мечты, приняв участие в благотворительной акции. Адреса размещения елок с желаниями детей опубликованы на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Также стать участником акции можно через сайт елкажеланий.рф.

"Я приглашаю всех жителей Самарской области присоединиться к этой замечательной и очень доброй акции "Елка желаний", которая сегодня шагает по всей России и стала символом доброты россиян. Уверен, что большого самарского сердце хватит на всех и каждый ребенок, который мечтает о чуде, который загадал новогоднее желание, получит подтверждение того, что, если ты чего-то очень хочешь, это обязательно сбудется. Сбудется благодаря неравнодушным людям, которые, конечно же, сегодня и формируют красоту, развитие и благополучие нашей самарской земли", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор признался, что в новогоднюю ночь, как и многие жители Самарской области, жители всей страны, будет загадывать желание: "Считается, что эти желания не нужно озвучивать, но я уверен, что абсолютное большинство жителей нашей Самарской области и граждан России заготовит одно желание. И оно обязательно сбудется".

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