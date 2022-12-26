В Волжском районе открыли подстанцию, способную обеспечить электроэнергией стотысячный город

АО "Самарская сетевая компания" ввело в эксплуатацию подстанцию 110/10 кВ "Южный город" в Волжском районе Самарской области. Ее мощности хватит на то, чтобы обеспечить электроэнергией будущую жилую застройку и промышленные предприятия, которые построят здесь в перспективе.

В День энергетика генеральный директор АО "Самарская сетевая компания" Виль Мухаметшин в присутствии почетных гостей официально открыл подстанцию 110/10 кВ "Южный город", подав напряжение первому потребителю — ООО "Юг сети".

"Спасибо нашим партнерам. Я надеюсь, что мы полностью доведем бесперебойное электричество до конечного потребителя и сможем реализовать наши амбиции в комплексной застройке территории", — рассказал генеральный директор ООО "Юг сети" Денис Тихомиров.

Масштабное строительство подстанции началось два года назад. За это время здесь было проложено 11 километров трассы кабельной линии 110 кВ от подстанции "Новокуйбышевская", расположенной в селе Воскресенка. При строительстве энергообъекта использованы самые передовые технологии и оборудование исключительно российского производства. Эта подстанция цифровая: в ней установлены современные системы управления технологическими процессами, комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики.

"На подстанции есть и телемеханика, позволяющая управлять всеми процессами как диспетчеру на месте, так и центральной диспетчерской службе в головном офисе компании. Здесь проложен кабель из сшитого полиэтилена, который обладает очень высокими показателями надежности. Вместо вакуумных выключателей мы применили элегазовые — тоже более современные и надежные", — пояснил технический директор АО "Самарская сетевая компания" Василий Мишин.

Проект был масштабным и трудоемким, и благодаря тесному взаимодействию энергетиков с региональным правительством был успешно реализован.

"Совместными усилиями правительства Самарской области и Самарской сетевой компании мы нашли источники финансирования и воплотили проект в жизнь. Подстанция даст толчок к активному строительству как новых многоэтажек, так и развитию технопарка", — отметил руководитель управления энергетики министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Вадим Маслов.

Подстанция готова обеспечивать электроэнергией жилые дома, школы, детские сады, другие социально значимые объекты, включая индустриальный парк "Преображенка-2". Общая мощность, которую планируется выдавать в сеть, составляет 53 МВт — этот объем превышает энергопотребление небольшого города, например, Чапаевска или Новокуйбышевска.

"Подстанция дала новый импульс для развития территории. Это один из наших проектов, социальную значимость которого сложно переоценить. Микрорайон строится, расширяется и развивается. Сейчас на повестке дня уже стоит задача увеличения мощности подстанции. В Самарской области множество инвестиционных проектов и программ, для которых необходима энергетическая основа, и теперь она есть", — подчеркнул генеральный директор АО "Самарская сетевая компания" Виль Мухаметшин.

Кроме подстанции "Южный город", с начала года Самарская сетевая компания построила еще 13 трансформаторных подстанций и 90 километров линий электропередачи для подключения к электроснабжению более семи тысяч новых потребителей. Среди них такие социально значимые объекты, как первая очередь набережной в Тольятти, канализационные очистные сооружения Сызрани, новый корпус Кинель-Черкасской ЦРБ, многоэтажные жилые дома областного центра и другие.