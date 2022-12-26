Губернатор Дмитрий Азаров поддержал самарских бойцов на передовой в зоне СВО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в выходные дни поддержал военнослужащих региона в зоне СВО. Как и обещал бойцам ранее, в ходе предыдущих поездок, глава региона приехал в расположение частей 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии, которые сейчас защищают нашу Родину на передовой, чтобы поддержать их и передать дополнительную технику, которая поможет приблизить победу над нацизмом.

"Очень важно, парни, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, знали, что мы вместе. Это главное, почему я сегодня здесь. Чтобы передать, что абсолютное большинство граждан страны, наших земляков - вместе с вами своими помыслами, они в тылу помогают армии выполнять боевые задачи, поддерживают морально, помогают вашим семьям", - рассказал Дмитрий Азаров в разговоре с защитниками Отчества.

В расположение войск от Самарской области доставлена очередная партия специальных технических средств: беспилотники и средства борьбы с БПЛА противника, радиостанции, ноутбуки, планшеты и иная техника. Для улучшения бытовых условий привезены генераторы, печки и термосы, продукты питания. Кроме того, бойцам передан запас термобелья, носков и другой одежды, которая в условиях военного времени быстро приходит в негодность.

"Андрей Владимирович Колотовкин как заботливый отец-командир и подготовку проводит, и расстановку грамотную. И тем не менее мне важно дополнительно узнать, что еще нужно, во-первых, по амуниции, во-вторых - по семьям, если там какая-то помощь нужна", - подчеркнул губернатор.

Бойцы попросили главу региона прислать дополнительную партию сапог - в сырую погоду такая обувь незаменима, а в боевых условиях портится быстро. Напомним, непромокаемые утепленные сапоги вошли в перечень экипировки, выданной от региона каждому мобилизованному перед отправкой. Губернатор заверил, что дополнительная партия сапог будет направлена в расположение войск в ближайшее время.

"Спасибо вам, администрации, всем жителям Самарской области. Благодаря вашей поддержке военнослужащие, конечно, живут в лучших условиях, чем жили. От Самарской области идет очень большая помощь, она неоценима", - подчеркнул командующий 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Андрей Колотовкин.

Бойцы показали губернатору, где живут и в каких условиях несут службу. Чтобы приближение Нового года чувствовалось и здесь, по просьбе защитников Отечества привезли новогодние елочки и гирлянды. Для бойцов организовали и два мини-концерта. Заслуженный артист России Сергей Войтенко спел бойцам песню, написанную несколько дней назад. Первыми слушателями стали именно самарские военнослужащие.

Совсем недавно на передовую был доставлен ценный груз - письма от родных и близких бойцов, а также открытки и рисунки самарских школьников. Защитники Отечества передали вместе с губернатором ответный привет - письма для своих семей в Самарской области, а также тем ребятам, которые своими теплыми пожеланиями поддерживают боевой дух наших земляков.

"Обязательно доставлю, сомнений нет. Забираю и постараюсь, чтобы все это в кратчайшие сроки было доставлено!" - заверил Дмитрий Азаров.