Трое человек за сутки пострадали в ДТП с пьяными водителями в Самарской области

В воскресенье, 25 декабря, в Самарской области произошло два ДТП с пьяными водителями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 17:20 в Сызранском районе 39-летний водитель Hyundai Solaris выезжал на трассу М-5 с сызранской обводной дороги и оказался на встречной полосе там, где это запрещено. В результате он столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 34-летнего мужчины.
В итоге с травмами госпитализировали водителя и 40-летнюю пассажирку Daewoo. По данным ГИБДД, у пострадавшего водителя были признаки алкогольного опьянения.
Вторая авария произошла в 4:30 в Большеглушицком районе. 38-летняя женщина на Chevrolet Cruze ехала по дороге Самара — Большая Глушица. На 25 км она не выбрала безопасную скорость, съехала в левый кювет и врезалась в препятствие.
Автомобилистка пострадала, ее доставили в больницу. У женщины также выявили признаки нетрезвости.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...