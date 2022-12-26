Трое человек за сутки пострадали в ДТП с пьяными водителями в Самарской области

В воскресенье, 25 декабря, в Самарской области произошло два ДТП с пьяными водителями. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 17:20 в Сызранском районе 39-летний водитель Hyundai Solaris выезжал на трассу М-5 с сызранской обводной дороги и оказался на встречной полосе там, где это запрещено. В результате он столкнулся с Daewoo Matiz под управлением 34-летнего мужчины.

В итоге с травмами госпитализировали водителя и 40-летнюю пассажирку Daewoo. По данным ГИБДД, у пострадавшего водителя были признаки алкогольного опьянения.

Вторая авария произошла в 4:30 в Большеглушицком районе. 38-летняя женщина на Chevrolet Cruze ехала по дороге Самара — Большая Глушица. На 25 км она не выбрала безопасную скорость, съехала в левый кювет и врезалась в препятствие.

Автомобилистка пострадала, ее доставили в больницу. У женщины также выявили признаки нетрезвости.