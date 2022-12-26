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ДТП Происшествия

Две женщины погибли в ДТП в Самарской области

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 декабря, в Похвистневском районе Самарской области два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным, на 19 км дороги от пос. Яблоня к трассе Самара - Бугуруслан столкнулись Lada Granta и КамАЗ.

Как пояснил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России "Похвистневский" Эдуард Хачатуров, за рулем легковушки была 42-летняя женщина. В результате аварии она и ее 51-летняя пассажирка погибли. Кроме того, госпитализировали 14-летнюю пассажирку той же машины.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, устанавливают и опрашивают очевидцев. Обстоятельства происшествия выясняются.

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