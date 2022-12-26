Две женщины погибли в ДТП в Самарской области

В понедельник, 26 декабря, в Похвистневском районе Самарской области два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, на 19 км дороги от пос. Яблоня к трассе Самара - Бугуруслан столкнулись Lada Granta и КамАЗ.
Как пояснил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России "Похвистневский" Эдуард Хачатуров, за рулем легковушки была 42-летняя женщина. В результате аварии она и ее 51-летняя пассажирка погибли. Кроме того, госпитализировали 14-летнюю пассажирку той же машины.
Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, устанавливают и опрашивают очевидцев. Обстоятельства происшествия выясняются.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...