Две женщины погибли в ДТП в Самарской области

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В понедельник, 26 декабря, в Похвистневском районе Самарской области два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области