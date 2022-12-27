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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Лапушкина вновь избрана мэром Самары

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 декабря, гордума Самары утвердила кандидатуру Елены Лапушкиной на пост мэра областной столицы еще на пять лет, сообщает городская администрация.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на голосовании по выбору главы Самары на следующие пять лет", - говорится в сообщении.

Напомним, из 15 участников конкурса на пост мэра Самары конкурсная комиссия рекомендовала городской думе кандидатуры Елены Лапушкиной и проректора Международного института рынка Павла Чумака.

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