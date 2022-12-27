Елена Лапушкина вновь избрана мэром Самары

Во вторник, 27 декабря, гордума Самары утвердила кандидатуру Елены Лапушкиной на пост мэра областной столицы еще на пять лет, сообщает городская администрация.

"Депутаты городской думы единогласно поддержали кандидатуру Елены Лапушкиной на голосовании по выбору главы Самары на следующие пять лет", - говорится в сообщении.

Напомним, из 15 участников конкурса на пост мэра Самары конкурсная комиссия рекомендовала городской думе кандидатуры Елены Лапушкиной и проректора Международного института рынка Павла Чумака.