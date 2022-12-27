Имущество "Рейда-1" выставляют на торги за 311 млн рублей

Очередной раз на торгах разыграют имущество обанкроченного ЗАО "Рейд-1", на этот раз с ценой, предложенной ФНС, - 311,4 млн рублей.
Условия продажи комплекса на ул. Неверова, 39 были утверждены собранием кредиторов в ноябре этого года, сообщили в УФНС по Самарской области. Заявки на торги принимаются с 29 декабря до 5 января. По условиям конкурса, цена будет ежедневно падать на 14%.
Напомним, в последний раз имущество бывшего оборонного предприятия было реализовано Арарату Назаретяну за 51,7 млн рублей. Налоговики посчитали сумму сделки заниженной и недостаточной для удовлетворения требований кредиторов и предложили продать "Рейд-1" за 311,9 млн рублей.
ФНС успешно оспорила решение кредиторов о начальной стоимости продажи за 51,7 млн руб., выведя на новый виток борьбу представителей Алексея Шаповалова и Артура Назаретяна за завод.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.