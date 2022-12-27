Имущество "Рейда-1" выставляют на торги за 311 млн рублей

Очередной раз на торгах разыграют имущество обанкроченного ЗАО "Рейд-1", на этот раз с ценой, предложенной ФНС, - 311,4 млн рублей.

Условия продажи комплекса на ул. Неверова, 39 были утверждены собранием кредиторов в ноябре этого года, сообщили в УФНС по Самарской области. Заявки на торги принимаются с 29 декабря до 5 января. По условиям конкурса, цена будет ежедневно падать на 14%.

Напомним, в последний раз имущество бывшего оборонного предприятия было реализовано Арарату Назаретяну за 51,7 млн рублей. Налоговики посчитали сумму сделки заниженной и недостаточной для удовлетворения требований кредиторов и предложили продать "Рейд-1" за 311,9 млн рублей.

ФНС успешно оспорила решение кредиторов о начальной стоимости продажи за 51,7 млн руб., выведя на новый виток борьбу представителей Алексея Шаповалова и Артура Назаретяна за завод.