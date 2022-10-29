ФНС снова заблокировала продажу "Рейда-1" по заниженной цене

Арбитражный суд Самарской области утвердил начальную стоимость имущества обанкроченного ЗАО "Рейд-1" в 311,4 млн рублей. На такой сумме настояли налоговики.
Речь идет о комплексе на ул. Неверова, 39 в Самаре. По этому адресу на 95 тыс. кв. м находится производство бывшего оборонного предприятия. Процедура банкротства на заводе, контроль над которым установили структуры, близкие к главе холдинга "Самарский деловой мир" Алексею Шаповалову, длится без малого 10 лет.
Последние несколько лет предпринимались попытки продать имущество "Рейда-1". Завод переходил то в одни руки - семье Шаповаловых, то в другие - бизнесмену Арарату Назаретяну. Пока потенциальные покупатели боролись за лот, в спор вмешались налоговики. Фискалов не устроила начальная цена продажи - 51,7 млн руб., установленная собранием кредиторов в июле этого года.
В ФНС считают, что для более полного удовлетворения требований кредиторов необходимо выставить имущество за 311,9 млн рублей. С этой суммы стартовали предыдущие торги. Однако покупатель нашелся только на понижении до 51,7 млн рублей.
Конкурсный управляющий и кредиторы, аффилированные Шаповалову, возражали: по их мнению, высокая цена сузит круг потенциальных покупателей. Однако суд встал на сторону налоговиков. Вескими аргументами стало давнее судебное решение о начальной цене в 700 млн руб., высокая кадастровая стоимость и привлекательность, с точки зрения ФНС, имущества. Напомним, что завод давно не функционирует и на его территории было снесено семь объектов недвижимости.
Это уже вторая попытка налоговиков заблокировать продажу "Рейда-1" по низкой цене. Первая увенчалась успехом в 2017 г., когда завод могли продать за 12 млн рублей.
Последние комментарии
Интересно:этот предприниматель-фсбшник (Олег Кирзунов) попал в новые санкционные списки? По моему он очень токсичный гражданин.
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
вангую... теперь там будет сбербанк
Судя по схеме, там уже стоит вторая очередь Парк-хауса с парковкой
Если действительно должны, то почему бы и нет. Должники 24 млн. заработали в 2013, а за аренду не посчитали нужным заплатить? 4млн не валяются на дороге.