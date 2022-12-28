В Самаре водитель Hyundai врезался в автобус

В среду, 28 декабря, на Московском шоссе в Самаре автобус попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 13:30 48-летний водитель Hyundai Creta въезжал с Ракитовского шоссе на Московское, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом Hyundai под управлением 54-летнего мужчины. После удара автобус врезался в пешеходное ограждение.

На данный момент известно, что один пассажир обратился за медицинской помощью.