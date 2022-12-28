Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в Тольятти

В среду, 28 декабря, во время рабочей поездки в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров оценил качество строительства нового седьмого корпуса детского сада №200 "Волшебный башмачок" на улице 40 лет Победы. После его возведения очередь в дошкольные учреждения в этом активно развивающемся микрорайоне исчезнет.
Дошкольное учреждение было построено благодаря национальному проекту "Демография" и открылось в ноябре нынешнего года. Напомним, это уже четвертый детсад, построенный в Автограде за последние пять лет.
Всего в новом двухэтажном корпусе детского сада создано восемь групп на 150 мест, три из них - для самых маленьких воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет, пять - для ребят от 3 лет и старше. Предусмотрены условия для маломобильных граждан - в учреждении есть грузопассажирский лифт.
Для обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности по периметру установлено ограждение. Здание детского сада оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения, охранной сигнализации.
В учреждении есть залы для музыкальных и спортивных занятий, кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, изостудия, организовано пространство для технического творчества. В наличии - медицинский блок и кухня.
Детский сад оснащен всем необходимым современным оборудованием для разностороннего развития дошколят: интерактивные комплексы, творческие классы, конструкторы и много игрушек. В занятиях с малышами воспитатели применяют самые современные методики и образовательные технологии, что позволяет воспитанникам гармонично развиваться и с интересом познавать мир.
"Больше всего меня порадовала удивительная заряженность педагогов, наставников, воспитателей. Важно, конечно, строить новые учреждения, и за последние три года мы построили в регионе более 50 детских садов. Но главное в любом детском саду - настоящие профессионалы своего дела, люди с большим сердцем, для которых нет чужих детей. Они готовы дарить свои знания, любовь, частичку души каждому ребенку", - поделился впечатлениями Дмитрий Азаров.
Глава региона обратил особое внимание на подход к организации пространства в детском саду: буквально каждый его уголок использован под размещение интерактивных пособий для малышей.
"Очень важно, что детский сад сразу стал уютным, обжитым и, я думаю, что дети сюда приходят с удовольствием, и так же с удовольствием потом идут домой, чтобы поделиться своими знаниями и впечатлениями, рассказать о своих друзьях и воспитателях родителям. Очень рад, что так заботливо и продуманно вы подходите к этому новому пространству, которое, я уверен, даст серьезный импульс развитию каждого ребенка, а значит - процветанию города Тольятти, Самарской области и нашей великой Родины России", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к коллективу дошкольного учреждения.
В группах работают профессиональные педагоги и психолог. Выстроена работа по патриотическому воспитанию - в детском саду есть свой музей. Глава региона подарил ребятам картину с изображением самолета Ил-2, которая станет достойным экспонатом.
С помощью творчества дети учатся визуализировать и мечтать. Например, недавно ребята строили из конструктора тольяттинскую набережную, представляя, какой она будет после открытия.
Педагоги постоянно повышают уровень своих знаний и компетенций, с удовольствием делятся опытом со своими коллегами из других регионов.
Тольяттинский детский сад "Волшебный башмачок" - побратим с учреждением дошкольного образования №13 "Лучик" города Снежное, где восстанавливать мирную жизнь помогают жители нашего региона. Недавно ребята из Автограда общались со своими сверстниками из ДНР по телемосту.
В ближайшие годы в Тольятти планируется построить еще два детских сада - в 14а квартале и микрорайоне Калина.
В завершение Дмитрий Азаров поздравил воспитанников и сотрудников детского сада с наступающим Новым годом.
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