В Сызрани ночью водитель иномарки врезался в дерево

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В среду, 28 декабря, в 23:27 в Сызрани 43-летний водитель Renault Duster у дома №5 по Саратовскому шоссе по неустановленной причине совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.

Фото: ГУ МВД по Самарской области