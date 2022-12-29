Утром в Самарской области в двух ДТП погибли девять человек

В четверг, 29 декабря, в Самарской области утром произошло два смертельных ДТП в Сызранском и Камышлинском районах при неблагоприятных погодных условиях, сообщает региональное МВД.
Предварительно установлено, что в 9:40 на 867 км дороги М-5 "Урал" произошло столкновение Lada Kalina и КамАЗа. В результате ДТП водитель и четыре пассажира отечественной легковушки погибли на месте.
На месте происшествия прокурор района Станислав Николаев координирует деятельность правоохранительных органов. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
Еще одно ДТП произошло в 9:29 на 1176 км той же трассы на территории Камышлинского района. В результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика Volvo в составе автоприцепа погибли водитель и три пассажира "легковушки".
Прокурор района Александр Денисов на месте аварии осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов. Организована проверка.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...