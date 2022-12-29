Утром в Самарской области в двух ДТП погибли девять человек

В четверг, 29 декабря, в Самарской области утром произошло два смертельных ДТП в Сызранском и Камышлинском районах при неблагоприятных погодных условиях, сообщает региональное МВД.

Предварительно установлено, что в 9:40 на 867 км дороги М-5 "Урал" произошло столкновение Lada Kalina и КамАЗа. В результате ДТП водитель и четыре пассажира отечественной легковушки погибли на месте.

На месте происшествия прокурор района Станислав Николаев координирует деятельность правоохранительных органов. Организована прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Еще одно ДТП произошло в 9:29 на 1176 км той же трассы на территории Камышлинского района. В результате столкновения ВАЗ-211440 и грузовика Volvo в составе автоприцепа погибли водитель и три пассажира "легковушки".

Прокурор района Александр Денисов на месте аварии осуществляет координацию деятельности правоохранительных органов. Организована проверка.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.