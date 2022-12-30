В массовом ДТП на трассе М5 погиб водитель загоревшегося автомобиля

В четверг, 29 декабря, в ДТП на 1079-ом километре трассы М-5 в Сергиевском районе погиб водитель одного из двух загоревшихся автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, в 19:30 произошло столкновение трех транспортных средств: легковых автомобилей Volkswagen и Toyota Camry, а также грузового Volvo.
В результате столкновения произошло возгорание легковушек. 48-летний водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...