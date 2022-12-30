В массовом ДТП на трассе М5 погиб водитель загоревшегося автомобиля

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В четверг, 29 декабря, в ДТП на 1079-ом километре трассы М-5 в Сергиевском районе погиб водитель одного из двух загоревшихся автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области