В Самаре в ДТП со "скорой" пострадали медработник и пациент

В четверг, 29 декабря, в 22:00 в Самаре на перекрестке Московского шоссе и ул. Ташкентской столкнулись легковушка и скорая помощь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший по Московскому шоссе в направлении ул. Алма-Атинской, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи со включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате столкновения "скорая" опрокинулась.

В ДТП пострадали два пассажира скорой помощи — медицинский работник и пациент.

В пресс-службе регионального управления МВД уточняют, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.