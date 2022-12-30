В Самаре в ДТП со "скорой" пострадали медработник и пациент

В четверг, 29 декабря, в 22:00 в Самаре на перекрестке Московского шоссе и ул. Ташкентской столкнулись легковушка и скорая помощь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Lada Vesta, ехавший по Московскому шоссе в направлении ул. Алма-Атинской, не уступил дорогу автомобилю скорой помощи со включенными звуковыми и световыми сигналами. В результате столкновения "скорая" опрокинулась.
В ДТП пострадали два пассажира скорой помощи — медицинский работник и пациент.
В пресс-службе регионального управления МВД уточняют, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...