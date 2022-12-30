Под Самарой водитель Opel на "встречке" столкнулся с "Газелью"

В четверг, 29 декабря, в 18:15 в Волжском районе 51-летний водитель Opel Astra на 9 км автодороги "Обводная г. Самара — Нур — Спиридоновка" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с "Газелью" под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.
С места происшествия госпитализированы водитель легкового автомобиля и 36-летний пассажир фургона.
Также с места происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель и 38-летний пассажир "Газели", где им назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...