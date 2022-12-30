Под Самарой водитель Opel на "встречке" столкнулся с "Газелью"

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В четверг, 29 декабря, в 18:15 в Волжском районе 51-летний водитель Opel Astra на 9 км автодороги "Обводная г. Самара — Нур — Спиридоновка" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с "Газелью" под управлением 53-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

Фото: ГУ МВД по Самарской области