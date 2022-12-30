Дмитрий Азаров встретился с врачами нового клинико-диагностического отделения в Крутых Ключах

В пятницу, 30 декабря, губернатор Дмитрий Азаров проверил качество работ в новом клинико-диагностическом отделении Самарской городской поликлиники №1 для детей и взрослых, которое уже после новогодних праздников откроется в микрорайоне Крутые Ключи.

На создание модульного здания ушло менее полугода - работы начались летом и уже полностью завершены, все готово к приему пациентов. В модуле размещено консультативно-диагностического отделение для взрослых и детей.

Главный врач Самарской городской поликлиники №1 Василий Милованов рассказал губернатору, что в здании есть кабинеты для ультразвукового и эндоскопического обследования с современным оборудованием, созданы помещения для приема оториноларинголога, офтальмолога. Кроме того, в наличии женский смотровой кабинет, есть хирургические кабинеты с перевязочными и помещения для проведения физиотерапии.

"Наши кабинеты оснащены самыми современными аппаратами, поэтому у жителей крупного микрорайона появилась возможность получать целый комплекс физиотерапевтических услуг, которые можно пройти по ОМС, в том числе магнитотерапию, лазерную и ультразвуковую терапию", - рассказала врач-терапевт Татьяна Филатова.

Дополнительно в модуль поставлен цифровой передвижной маммограф, которого ранее в оснащении поликлиники не было. Это позволит значимо улучшить доступность и качество медицинской помощи, направленной на ранее выявление заболеваний молочных желез, включая онкозаболевания.

"Здесь будут сконцентрированы врачи узких специальностей и все диагностические службы. Необходимость этого отделения назревала давно, потому что район постоянно растет и развивается, - отметил Василий Милованов. - Все оборудование самое современное. Совсем скоро начнется прием пациентов. Это хорошие условия для сотрудников и пациентов. Мы максимально приближаем медицинскую помощь к населению и обеспечиваем доступность всех услуг".

Поликлиническое отделение микрорайона Крутые Ключи оказывает медицинскую помощь 25134 пациентам, из которых 9132 - дети. Поэтому открытия нового диагностического центра жители ждут с нетерпением.

"В нашем микрорайоне живет такое большое количество людей - и дети, и взрослые, и пенсионеры, поэтому эта поликлиника нам очень нужна. Тем более что она расположена в нашем микрорайоне, не придется ездить на Мехзавод", - отметила местная жительница Елена Марченко.

"Для того чтобы добраться в поликлинику, нужно ехать час в одну сторону и заранее записываться в очередь. Очень рады, что теперь медицинская помощь станет ближе. Здесь будут работать узкие специалисты, к которым мы сможем записывать на прием, - это очень радует", - поделилась впечатлениями Оксана Косырева.

Заведующая отделением Анна Иванова рассказала руководителю региона, что в медучреждении будет работать 56 человек, из них 44 - на постоянной основе. "Мы уже готовы приступить к работе и оказанию помощи людям", - добавила она и поблагодарила губернатора за реализацию этого объекта.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, путь он будет счастливым. Спасибо вам за то, что храните здоровье наших земляков", - обратился Дмитрий Азаров к коллективу медработников клинико-диагностического отделения.

Всего за последние годы в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Самарской области построено и реконструировано порядка 115 медицинских учреждений, в том числе 83 ФАПа, 11 ОВОП, семь врачебных амбулаторий. На 243 объектах здравоохранения проведен капитальный ремонт. Открыто восемь Центров амбулаторной онкологической помощи. Приобретено 438 единиц автотранспорта первичного звена и 215 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.