"Авиакор" намерен поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и SSJ-New

Самарское АО "Авиакор-авиационный завод" планирует поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Данная информация раскрывается в обновленном перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Самары.

Из документа следует, что проект рассчитан на 2022-2031 годы и потребует инвестиций в 59,13 млн рублей. Планируется, что это будут собственные средства предприятия. Проектная мощность - 11,3 тыс. штук.

Уже изготовлена и передана заказчику первая партия иллюминаторов.

Sukhoi Superjet New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Его летные испытания намечены на 2023 г., а в 2024 г. должны начаться поставки.

МС-21 - российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет, серийное производство которого должно начаться в 2025 году.

Оба самолета разрабатывает корпорация "Иркут". В феврале 2022 г. она объявляла тендеры на поставку иллюминаторов. Однако на тендер по SSJ-NEW никто не заявился, а по МС-21 ход конкурса не раскрывался.

Напомним, "Авиакор" также ведет работы по контракту с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога". Самарское предприятие должно построить четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации самолета.