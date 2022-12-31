"Авиакор" намерен поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и SSJ-New

Самарское АО "Авиакор-авиационный завод" планирует поставлять иллюминаторы для самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Данная информация раскрывается в обновленном перечне инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Самары.
Из документа следует, что проект рассчитан на 2022-2031 годы и потребует инвестиций в 59,13 млн рублей. Планируется, что это будут собственные средства предприятия. Проектная мощность - 11,3 тыс. штук.
Уже изготовлена и передана заказчику первая партия иллюминаторов.
Sukhoi Superjet New - российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением иностранных комплектующих российскими. Его летные испытания намечены на 2023 г., а в 2024 г. должны начаться поставки.
МС-21 - российский узкофюзеляжный среднемагистральный самолет, серийное производство которого должно начаться в 2025 году.
Оба самолета разрабатывает корпорация "Иркут". В феврале 2022 г. она объявляла тендеры на поставку иллюминаторов. Однако на тендер по SSJ-NEW никто не заявился, а по МС-21 ход конкурса не раскрывался.
Напомним, "Авиакор" также ведет работы по контракту с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием "Ладога". Самарское предприятие должно построить четыре фюзеляжа для испытаний и сертификации самолета.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?