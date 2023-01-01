В Самаре в ДТП пострадала женщина-водитель

В субботу, 31 декабря, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации правоохранителей, в 14:30 водитель ВАЗ 2114 следовал на разрешающий сигнал светофора по пр. Ленина. Напротив дома №2, при повороте налево, он не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fusion, ехавшему навстречу прямо.
В результате столкновения пострадала управлявшая иномаркой 36-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...