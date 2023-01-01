В Самаре в ДТП пострадала женщина-водитель

В субботу, 31 декабря, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации правоохранителей, в 14:30 водитель ВАЗ 2114 следовал на разрешающий сигнал светофора по пр. Ленина. Напротив дома №2, при повороте налево, он не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fusion, ехавшему навстречу прямо.

В результате столкновения пострадала управлявшая иномаркой 36-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение.