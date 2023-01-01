В Безенчукском районе Skoda Yeti съехала в кювет

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В субботу, 31 декабря, в 10:23 на 6 км автодороги "Безенчук — Мыльная — Васильевка" автомобиль Skoda Yeti съехал в кювет и опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.