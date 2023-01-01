На трассе под Оренбургом загорелся автобус с самарскими туристами

Губернатор Дмитрий Азаров в новогоднюю ночь по традиции обратился к землякам и поздравил жителей Самарской области с новым, 2023 годом.
В воскресенье, 1 января, на трассе под Оренбургом на ходу загорелся автобус, на котором жители Самарской области отправились в "Новогодний тур" в Уфу, сообщает "КП-Самара".
По словам очевидцев, водитель автобуса, который следовал по маршруту "Самара-Уфа-Самара" не заметил, что транспорт неисправен. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе, несмотря на то, что автобус загорелся.
"Огонь быстро распространялся по дну транспортного средства. На посту ДПС автобус остановили, — рассказывают очевидцы.
ДТП обошлось без пострадавших.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...