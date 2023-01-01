16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На трассе под Оренбургом загорелся автобус с самарскими туристами В Безенчукском районе Skoda Yeti съехала в кювет В Самаре в ДТП пострадала женщина-водитель Из-за столкновения автомобиля с косулей пострадали два человека В связи с трагическим ДТП в Сызранском районе возбудили уголовное дело

ДТП Происшествия

На трассе под Оренбургом загорелся автобус с самарскими туристами

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Дмитрий Азаров в новогоднюю ночь по традиции обратился к землякам и поздравил жителей Самарской области с новым, 2023 годом.

В воскресенье, 1 января, на трассе под Оренбургом на ходу загорелся автобус, на котором жители Самарской области отправились в "Новогодний тур" в Уфу, сообщает "КП-Самара".

По словам очевидцев, водитель автобуса, который следовал по маршруту "Самара-Уфа-Самара" не заметил, что транспорт неисправен. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе, несмотря на то, что автобус загорелся.

"Огонь быстро распространялся по дну транспортного средства. На посту ДПС автобус остановили, — рассказывают очевидцы.

ДТП обошлось без пострадавших.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5