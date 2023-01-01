На трассе под Оренбургом загорелся автобус с самарскими туристами

Губернатор Дмитрий Азаров в новогоднюю ночь по традиции обратился к землякам и поздравил жителей Самарской области с новым, 2023 годом.

В воскресенье, 1 января, на трассе под Оренбургом на ходу загорелся автобус, на котором жители Самарской области отправились в "Новогодний тур" в Уфу, сообщает "КП-Самара".

По словам очевидцев, водитель автобуса, который следовал по маршруту "Самара-Уфа-Самара" не заметил, что транспорт неисправен. Мужчина продолжал движение по оживленной трассе, несмотря на то, что автобус загорелся.

"Огонь быстро распространялся по дну транспортного средства. На посту ДПС автобус остановили, — рассказывают очевидцы.

ДТП обошлось без пострадавших.