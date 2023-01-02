В Шенталинском районе пешехода сбили прикрепленные к машине тюбинги

В воскресенье, 1 января, в Шенталинском районе пострадал 46-летний пешеход, которого сбили прикрепленные к автомобилю тюбинги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, ДТП произошло в 18:50 на ул. Центральной у дома № 37. Водитель Hyundai Creta перевозил двух пассажиров вне кабины автомобиля, на тюбингах, в результате чего тюбинг занесло и отбросило на пешехода. С места ДТП его госпитализировали в медицинское учреждение.