В Шенталинском районе пешехода сбили прикрепленные к машине тюбинги

В воскресенье, 1 января, в Шенталинском районе пострадал 46-летний пешеход, которого сбили прикрепленные к автомобилю тюбинги, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, ДТП произошло в 18:50 на ул. Центральной у дома № 37. Водитель Hyundai Creta перевозил двух пассажиров вне кабины автомобиля, на тюбингах, в результате чего тюбинг занесло и отбросило на пешехода. С места ДТП его госпитализировали в медицинское учреждение.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...