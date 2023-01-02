В Большеглушицком районе Lada Priora вылетела в кювет и перевернулась

В воскресенье, 1 января, в Большеглушицком районе водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полицейских, ДТП произошло в 16:30 на 2 км автодороги "Самара — Большая Глушица — Мокша". Водитель легковушки не избрал безопасную скорость движения.
В результате происшедшего 65-летний водитель Lada госпитализирован, 63-летней женщине-пассажиру оказана разовая помощь.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...