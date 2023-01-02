В Большеглушицком районе Lada Priora вылетела в кювет и перевернулась

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В воскресенье, 1 января, в Большеглушицком районе водитель Lada Priora не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась, сообщает ГУ МВД по Самарской области.