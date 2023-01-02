В Ставропольском районе 25 пожарных тушили частный дом

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В воскресенье, 1 января, примерно в 06:17 произошел пожар на ул. Специалистов, 17 в п. Луначарский Ставропольского района, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.