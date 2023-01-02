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ЖКХ и благоустройство Общество

Ночью Самару продолжат убирать 163 единицы техники и 132 рабочих

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на вторник, 3 января, МП "Благоустройство", а также подрядчики — ООО "Экомед" и ООО "Конор" — задействуют 163 единицы техники и 132 дорожных рабочих для расчистки города вручную; в том числе планируется использовать привлеченные ресурсы (66 уборщиков территорий и 35 машин), сообщает мэрия Самары.

С учетом погодных прогнозов на улично-дорожную сеть выведут 26 погрузчиков, 34 самосвала для вывоза снега, 19 тракторов МТЗ-80 со щеточным оборудованием, 58 многофункциональных комбинированных дорожных машин. Также задействуют средства малой механизации, около десятка грейдеров и бойлеров, поскольку откачку талой и дождевой воды нужно продолжать, особенно в отдаленных районах, где имеются низины и улицы, не оснащенные "ливнёвками". 

В следующие сутки ожидается небольшой снег (до 1 мм), северо-западный и западный ветра до 12 м/с. Ближайшей ночью и днем 3 января температура наружного воздуха начнет понижаться (до -5 градусов Цельсия в ночные часы и до -4 градусов — в дневные). В связи с этим на дорогах возможно образование гололеда, ликвидация которого останется одним из приоритетных направлений работ профильных служб.

С раннего утра дворники заступят на вверенные территории, чтобы безотлагательно произвести расчистку и распределить "Бионорд" и/или песчано-соляную смесь.

На улично-дорожной сети к утру планируется обеспечить комфортный проезд, прежде всего, по основным улицам — участкам с интенсивным движением, со сложным рельефом (спусками/подъемами), с маршрутами общественного транспорта. После чего работы будут вестись по-прежнему безостановочно — в дневную смену 3 января службы благоустройства предусмотрели выход 130 единиц техники и 232 дорожных рабочих (с учетом дополнительно привлеченных).

Помимо этого, и в ночную, и в дневную смены задействуют вахтенные машины. В предстоящие сутки их будет 21, чтобы вовремя развезти по точкам дорожных рабочих, занятых в расчистке лестниц, остановочных площадок, периметров пешеходных переходов и т. п.

Вместе с тем, к началу утренней смены муниципальное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление" подготовит пути и контактную сеть наземного электротранспорта — планируется использовать порядка 15 снегоочистителей и вагонов службы энергохозяйства для ликвидации обледенения на проводах.

Для повышения безопасности дорожного движения отдельный подрядчик продолжит заниматься содержанием светофорных объектов и дорожных знаков.

Автомобилистов просят не бросать надолго личный транспорт вдоль обочин — при возобновлении снегопада на улицах города будут работать автопоезда для оперативной расчистки проезжей части дорог на всю ширину.

Также коммунальщики просят оставлять свободными проезды к контейнерным площадкам, чтобы бытовые отходы в праздники не  скапливались, а вывозились своевременно и беспрепятственно.

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