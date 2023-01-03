В Кинельском районе женщина, перебегавшая дорогу в неположенном месте, попала под колеса автомобиля

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В Кинельском районе в понедельник, 2 января, в 19:55 на 33 км трассы "Самара-Бугуруслан" 27-летний водитель Lada Granta сбил 27-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Пешеход госпитализирована.