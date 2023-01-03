Два человека погибли в ДТП в Борском районе

В понедельник, 2 января, в Борском районе в 8:12 44-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon на 121 км трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал" допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault Т4×2, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 38-летняя пассажирка скончались на месте аварии до приезда "скорой помощи".
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...