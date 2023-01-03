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ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Борском районе

БОРСКОЕ. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 января, в Борском районе в 8:12 44-летний водитель автомобиля SsangYong Actyon на 121 км трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал" допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault Т4×2, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 38-летняя пассажирка скончались на месте аварии до приезда "скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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