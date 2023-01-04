У Кинеля произошло ДТП со "скорой"

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Во вторник, 3 января, в 4:30 на трассе "Кинель - Богатое - Борское" 32-летний водитель Nissan на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с автомобилем "скорой помощи" под управлением 75-летнего водителя, сообщили в ОГИБДД Мо-Мвд-России-Кинельский.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области