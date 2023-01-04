У Кинеля произошло ДТП со "скорой"

Во вторник, 3 января, в 4:30 на трассе "Кинель - Богатое - Борское" 32-летний водитель Nissan на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с автомобилем "скорой помощи" под управлением 75-летнего водителя, сообщили в ОГИБДД Мо-Мвд-России-Кинельский.
После ДТП фельдшер автомобиля "скорой" обратилась за медицинской помощью.
Сотрудники Госавтоинспекции Кинельского района выясняют все обстоятельства случившегося и напоминают автолюбителям о пункте ПДД 13.9: "На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...