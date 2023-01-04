В Шенталинском районе в ДТП на "встречке" пострадали три человека

Во вторник, 3 января, в 12:10 в Шенталинском районе 44-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lifan, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП пострадали три пассажирки Lada Granta: госпитализированы 14-ти и 19-летняя девушки, 40-летняя женщина осмотрена врачом и отпущена домой.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...