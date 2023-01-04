В Шенталинском районе в ДТП на "встречке" пострадали три человека

Во вторник, 3 января, в 12:10 в Шенталинском районе 44-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Lifan, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали три пассажирки Lada Granta: госпитализированы 14-ти и 19-летняя девушки, 40-летняя женщина осмотрена врачом и отпущена домой.