В Большеглушицком районе в ДТП пострадали двое

В пятницу, 6 января, в Большеглушицком районе в 17:35 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 53-летний мужчина на автомобиле "ВАЗ 2114" на 105 км автодороги "Самара - Большая Черниговка" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

Там он и столкнулся с автомобилем "Chevrolet Lacetti" под управлением 37-летнего водителя. С места ДТП были госпитализированы водитель "ВАЗ 2114" и его 57-летняя женщина-пассажир.