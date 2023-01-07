В Большеглушицком районе в ДТП пострадали двое

В пятницу, 6 января, в Большеглушицком районе в 17:35 произошло ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 53-летний мужчина на автомобиле "ВАЗ 2114" на 105 км автодороги "Самара - Большая Черниговка" выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.
Там он и столкнулся с автомобилем "Chevrolet Lacetti" под управлением 37-летнего водителя. С места ДТП были госпитализированы водитель "ВАЗ 2114" и его 57-летняя женщина-пассажир.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...