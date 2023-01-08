Скончалась девочка, пострадавшая в ДТП в Похвистневском районе

В воскресенье, 8 января, в 10:10 между 150 и 151 кv трассы "Самара-Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло столкновение грузового автомобиля Hino и легкового автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Cамарской области.
На месте погибли водитель и пассажир автомобиля Lada Kalina. Несовершеннолетняя пассажирка легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение. Ее госпитализировали, но позже она скончалась.
Оперативно прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.
В настоящий момент сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...