Скончалась девочка, пострадавшая в ДТП в Похвистневском районе

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В воскресенье, 8 января, в 10:10 между 150 и 151 кv трассы "Самара-Бугуруслан" в Похвистневском районе произошло столкновение грузового автомобиля Hino и легкового автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Cамарской области.