В Похвистневском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека

В воскресенье, 8 января, в Похвистневском районе произошло ДТП, в котором пострадали и погибли люди.
На фото из соцсетей от очевидцев - раскуроченный фургон торговой сети "Красное и белое" и легковушка.
Подробности выясняются. По неофициальным данным погибли 2 человека.
На месте происшествия работают правоохранители, прибыли автомобили скорой помощи и пожарная спецтехника.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...