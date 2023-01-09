Самарская кирха устраивает концерт барочной музыки

В пятницу, 13 января, в 18:30, в Самарской кирхе пройдет концерт "Метаморфозы русской и европейской музыки" (6+).

Солисты барочной капеллы "Золотой век" (Москва) Александр Листратов и Алексей Шевченко сыграют на настоящей барочной виолончели и необарочном механическом органе произведения И. С. Баха, К. Сен-Санса, О. Вермана, А. К. Глазунова, С. С. Прокофьева, В. Г. Кикты.

Билеты: 400 руб. и 250 руб. для школьников, студентов и пенсионеров.