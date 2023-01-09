16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
89% участников онлайн-зачета по финансовой грамотности из Самарской области справились с заданиями В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Финансы Экономика и бизнес

89% участников онлайн-зачета по финансовой грамотности из Самарской области справились с заданиями

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 30 тыс. жителей Самарской области стали участниками пятого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. С заданиями справились 89% участников.

Задания зачета касались личного финансового планирования, кредитования, налогообложения, страхования, финансовой безопасности и киберграмотности. Также зачет включал вопросы в виде конкретных кейсов, например, как поступить, если позвонили из банка и предложили перевести деньги на "безопасный счет".

В этом году впервые отвечать на вопросы можно было всей семьей. В Самарской области свои силы в семейном зачете попробовали более 2,2 тыс. семей, 80% из них успешно сдали зачет.

Пятый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходил с 1 по 18 декабря 2022 года. В целом по стране в нем приняли участие почти 1,5 млн человек.

Участники, успешно прошедшие зачет, получили именные сертификаты от организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5