89% участников онлайн-зачета по финансовой грамотности из Самарской области справились с заданиями

Более 30 тыс. жителей Самарской области стали участниками пятого Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. С заданиями справились 89% участников.

Задания зачета касались личного финансового планирования, кредитования, налогообложения, страхования, финансовой безопасности и киберграмотности. Также зачет включал вопросы в виде конкретных кейсов, например, как поступить, если позвонили из банка и предложили перевести деньги на "безопасный счет".

В этом году впервые отвечать на вопросы можно было всей семьей. В Самарской области свои силы в семейном зачете попробовали более 2,2 тыс. семей, 80% из них успешно сдали зачет.

Пятый Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходил с 1 по 18 декабря 2022 года. В целом по стране в нем приняли участие почти 1,5 млн человек.

Участники, успешно прошедшие зачет, получили именные сертификаты от организаторов — Банка России и Агентства стратегических инициатив.