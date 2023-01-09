В Тольятти будут судить водителя, сбившего пешехода

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела о ДТП со сбитым пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в начале мая 2022 года. 40-летний водитель Chevrolet Cruze в районе стр. 102Б на ул. Вокзальной отвлекся и сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжкие травмы.

В декабре в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Теперь дело отправят в суд, как только мужчина ознакомится с обвинением.