В Тольятти будут судить водителя, сбившего пешехода

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела о ДТП со сбитым пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Авария произошла в начале мая 2022 года. 40-летний водитель Chevrolet Cruze в районе стр. 102Б на ул. Вокзальной отвлекся и сбил 57-летнюю женщину. Пострадавшая получила тяжкие травмы.
В декабре в отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Теперь дело отправят в суд, как только мужчина ознакомится с обвинением.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!