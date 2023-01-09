Виктор Кудряшов поручил уточнить и скорректировать планы работы министерств на текущий год

В понедельник, 9 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.
Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, работу служб жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, а также планы работы министерств и ведомств на текущий год.
Начальник областного управления МЧС Олег Бойко сообщил, что за период новогодних каникул чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Для предупреждения и ликвидации возможных инцидентов был сформирован отряд спасателей в 4 273 человека, привлечено 467 единиц техники. В ночь с 6 на 7 января, во время праздничных богослужений в храмах Самарской области, в которых приняли в общей сложности участие более 27 тысяч человек, вахту несли 2486 спасателей.
Как отметил глава регионального управления МЧС, морозная погода, которая установилась на территории региона в последние дни, сохранится еще на ближайшие двое-трое суток. В конце недели ожидается потепление до минус 10-14 градусов.
Несмотря на это, далеко не на всех водоемах области пока наблюдается ледостав. В связи с этим председатель областного правительства поручил муниципалитетам принять дополнительные меры осторожности и информирования граждан о рисках в период празднования Крещения.
В дни новогодних праздников для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ было создано 837 аварийных бригад, привлечено 1 070 единиц техники, подготовлен значительный запас материально-технических ресурсов и оборудования. С 31 декабря по 9 января было зафиксировано 25 инцидентов в сфере ЖКХ, не относящихся к разряду коммунальных аварий. Технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки.
Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, в дни праздников на региональных дорогах ежедневно в зависимости от погодных условий работало от 219 до 460 единиц техники, от 60 до 120 транспортных средств были задействованы на региональных трассах в черте Самары.
С 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года на специальные полигоны с дорог областного центра было вывезено 15 тыс. т снежных масс. С 1 января по 9 января в губернии выпало 27,5 мм осадков в виде снега и дождя (49,1% от нормы января), высота снежного покрова в настоящее время составляет 31 см.
Все автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области находились в проезжем состоянии, за исключением закрытых 4 января из-за погодных условий участков двух автодорог в Кинельском районе: с 39-го по 89-й километр трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово".
И.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Марина Карелина рассказала о ходе контрактации на строительство социальных объектов и выполнение других мероприятий нацпроектов и госпрограмм. Несмотря на то, что новый год еще только начался, заказчиками Самарской области заключено уже 1155 контрактов на общую сумму 9,72 млрд. рублей за счет средств, предусмотренных к освоению в 2023 году. При этом на реализацию национальных проектов в текущем году в бюджете запланировано свыше 50 млрд рублей.
74 контракта заключено в рамках исполнения проектов "Жилье и городская среда", 17 - "Безопасные качественные дороги", 29 - "Формирование комфортной городской среды", 56 - нацпроекта "Здравоохранение".
Виктор Кудряшов отметил, что практика "опережающей" контрактации, которая сложилась в Самарской области, приносит хорошие результаты: из года в год регион практически на 100% выполняет целевые показатели нацпроектов. Не стал исключением и 2022-й.
Особое внимание участники заседания уделили планам на начавшийся год. "Этот год у нас завершающий для решения задач по обеспечению жильем всех обманутых дольщиков. Мы уверенно идем в этом направлении. Сегодня у нас осталось порядка 10 объектов, часть из которых подлежит достройке, часть мы планируем удовлетворить выплатами. У нас значительно выросли планы по объему жилищного строительства. И мы создали очень неплохую основу для того, чтобы эти планы выполнить. Целый ряд важных вопросов предстоит решить в сфере ЖКХ: например, в этом году продолжится масштабная компания по замене лифтов в жилом фонде. Продолжатся работы по строительству социальных объектов: будут построены сразу несколько школ и спортивные объекты, объекты культуры. Мы ставим перед собой задачу ввести их досрочно, как это уже стало традиционным в нашем регионе", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Рекордными темпами в этом году будет идти исполнение программы расселения из аварийного жилого фонда - такую задачу ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тыс. кв. м аварийного жилья. Это будет способствовать досрочному, уже в 2024 году, выполнению программы расселения из аварийки, изначально рассчитанной до 2025 года. Все контракты на приобретение жилья для будущих новоселов в текущем году уже заключены.
Председатель областного правительства поручил региональному кабинету министров уточнить и скорректировать планы работы министерств на текущий год, определить приоритеты, сформировать планы-графики заключения контрактов по реализации проектов, находящихся в ведении каждого министерства. Большой блок задач связан со стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года.
"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение о корректировке этого документа, и многие позиции Стратегии, которые ранее были приняты, уже исполнены - прежде всего благодаря национальным проектам. Сегодня у нас есть новые задачи. Безусловно, при формировании новой редакции документа мы будем, как всегда в таких случаях, учитывать мнение граждан, и нам предстоит организовать широкое обсуждение новой Стратегии и включение в нее предложений жителей области", - заключил председатель правительства.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.