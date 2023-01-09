Виктор Кудряшов поручил уточнить и скорректировать планы работы министерств на текущий год

В понедельник, 9 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабинета министров, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований.

Участники обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, работу служб жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, а также планы работы министерств и ведомств на текущий год.

Начальник областного управления МЧС Олег Бойко сообщил, что за период новогодних каникул чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Для предупреждения и ликвидации возможных инцидентов был сформирован отряд спасателей в 4 273 человека, привлечено 467 единиц техники. В ночь с 6 на 7 января, во время праздничных богослужений в храмах Самарской области, в которых приняли в общей сложности участие более 27 тысяч человек, вахту несли 2486 спасателей.

Как отметил глава регионального управления МЧС, морозная погода, которая установилась на территории региона в последние дни, сохранится еще на ближайшие двое-трое суток. В конце недели ожидается потепление до минус 10-14 градусов.

Несмотря на это, далеко не на всех водоемах области пока наблюдается ледостав. В связи с этим председатель областного правительства поручил муниципалитетам принять дополнительные меры осторожности и информирования граждан о рисках в период празднования Крещения.

В дни новогодних праздников для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ было создано 837 аварийных бригад, привлечено 1 070 единиц техники, подготовлен значительный запас материально-технических ресурсов и оборудования. С 31 декабря по 9 января было зафиксировано 25 инцидентов в сфере ЖКХ, не относящихся к разряду коммунальных аварий. Технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки.

Как доложил министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, в дни праздников на региональных дорогах ежедневно в зависимости от погодных условий работало от 219 до 460 единиц техники, от 60 до 120 транспортных средств были задействованы на региональных трассах в черте Самары.

С 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года на специальные полигоны с дорог областного центра было вывезено 15 тыс. т снежных масс. С 1 января по 9 января в губернии выпало 27,5 мм осадков в виде снега и дождя (49,1% от нормы января), высота снежного покрова в настоящее время составляет 31 см.

Все автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области находились в проезжем состоянии, за исключением закрытых 4 января из-за погодных условий участков двух автодорог в Кинельском районе: с 39-го по 89-й километр трассы "Самара - Бугуруслан" и "Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово".

И.о. руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Марина Карелина рассказала о ходе контрактации на строительство социальных объектов и выполнение других мероприятий нацпроектов и госпрограмм. Несмотря на то, что новый год еще только начался, заказчиками Самарской области заключено уже 1155 контрактов на общую сумму 9,72 млрд. рублей за счет средств, предусмотренных к освоению в 2023 году. При этом на реализацию национальных проектов в текущем году в бюджете запланировано свыше 50 млрд рублей.

74 контракта заключено в рамках исполнения проектов "Жилье и городская среда", 17 - "Безопасные качественные дороги", 29 - "Формирование комфортной городской среды", 56 - нацпроекта "Здравоохранение".

Виктор Кудряшов отметил, что практика "опережающей" контрактации, которая сложилась в Самарской области, приносит хорошие результаты: из года в год регион практически на 100% выполняет целевые показатели нацпроектов. Не стал исключением и 2022-й.

Особое внимание участники заседания уделили планам на начавшийся год. "Этот год у нас завершающий для решения задач по обеспечению жильем всех обманутых дольщиков. Мы уверенно идем в этом направлении. Сегодня у нас осталось порядка 10 объектов, часть из которых подлежит достройке, часть мы планируем удовлетворить выплатами. У нас значительно выросли планы по объему жилищного строительства. И мы создали очень неплохую основу для того, чтобы эти планы выполнить. Целый ряд важных вопросов предстоит решить в сфере ЖКХ: например, в этом году продолжится масштабная компания по замене лифтов в жилом фонде. Продолжатся работы по строительству социальных объектов: будут построены сразу несколько школ и спортивные объекты, объекты культуры. Мы ставим перед собой задачу ввести их досрочно, как это уже стало традиционным в нашем регионе", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Рекордными темпами в этом году будет идти исполнение программы расселения из аварийного жилого фонда - такую задачу ставит губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тыс. кв. м аварийного жилья. Это будет способствовать досрочному, уже в 2024 году, выполнению программы расселения из аварийки, изначально рассчитанной до 2025 года. Все контракты на приобретение жилья для будущих новоселов в текущем году уже заключены.

Председатель областного правительства поручил региональному кабинету министров уточнить и скорректировать планы работы министерств на текущий год, определить приоритеты, сформировать планы-графики заключения контрактов по реализации проектов, находящихся в ведении каждого министерства. Большой блок задач связан со стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров дал поручение о корректировке этого документа, и многие позиции Стратегии, которые ранее были приняты, уже исполнены - прежде всего благодаря национальным проектам. Сегодня у нас есть новые задачи. Безусловно, при формировании новой редакции документа мы будем, как всегда в таких случаях, учитывать мнение граждан, и нам предстоит организовать широкое обсуждение новой Стратегии и включение в нее предложений жителей области", - заключил председатель правительства.