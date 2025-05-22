В Самаре начинающий автомобилист сбил 11-летнего велосипедиста

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В среду, 21 мая, в 12:40 в Железнодорожном районе Самары под колеса "восьмерки" попал 11-летний велосипедист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области