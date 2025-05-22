В Жигулевске под колеса попал 74-летний водитель Harley-Davidson

В среду, 21 мая, в 13:35 в Жигулевске в ДТП пострадал 74-летний мотоциклист, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 42-летний водитель LADA Granta, при выезде с прилегающей территории от дома № 1 по ул. Никитинская, не уступил дорогу мотоциклу Harley-Davidson, пользующемуся преимущественным правом в движении, и врезался в него. Пострадал 74-летний водитель мотоцикла, ему назначено амбулаторное лечение.