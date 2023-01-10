В Самарской области впервые выведен сорт твердой озимой пшеницы

Первый сорт твердой озимой пшеницы "Кошелевская", созданной в Самаркой области и районированной по 7-му региону, прошел Госсортоиспытания и внесен в госреестр. По зимостойкости новый сорт приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности.

Одной из главных задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в условиях введенных против России санкций, является обеспечение продовольственной безопасности. Ее решение заключается не только в получении урожая, но и в развитии селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур и обеспечении собственным посевным материалом.

Для создания первого в регионе сорта озимой твердой пшеницы была проведена кропотливая селекционная работа, индивидуальный отбор семян по зимостойкости, продуктивности, качеству зерна и устойчивости к инфекциям. Результатом стало внесение "Кошелевской" в госреестр по седьмому — Средневолжскому — региону. В результате самарские аграрии получили новый сорт с отличными характеристиками. Причем сорт создан именно производственниками — специалистами агрохолдинга Группы компаний "Волжский Посад" и одного из ведущих хозяйств региона ООО "Сев-07".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил важность качественных характеристик пшеницы. "Озимая твердая — это пшеница, которая гарантированно отвечает высоким требованиям по содержанию клейковины. Сорт озимой твердой "Кошелевская" уже районирован в нашем регионе с задекларированным высоким уровнем зимостойкости 94%", — подчеркнул министр.

Зимостойкость — ключевой показатель "Кошелевской". Предыдущие попытки селекционеров создать озимый твердый сорт терпели неудачу именно из-за неспособности перенести наши морозы. Кроме того, Поволжье нередко страдает от жары, которая пагубно влияет на урожай озимых культур. Но и засуха "Кошелевской" не страшна — степень засухоустойчивости у озимой твердой пшеницы этого сорта высокая.

Разработанный сорт — среднеспелый, имеет вегетационный период 310-315 дней, высота растений 65-70 см. Кроме этого, "Кошелевская" высокоустойчива к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также основным болезням колосовых.

"Твердая озимая пшеница — это высший пилотаж в агрономии, это очень сложная и весьма востребованная культура. При успешной перезимовке она великолепно использует позднеосенние, зимние и весенние осадки и формирует урожай более чем в два раза выше, чем яровая твердая пшеница. По результатам испытаний "Кошелевская" показала, что может давать в непростых условиях Поволжья очень хороший урожай", — рассказал академик РАН, директор САМНЦ РАН Сергей Шевченко.

В 2022 г. сорт показал в Государственных испытаниях достойный результат, его урожайность составила 69,3 ц/га. Качество соответствует первому классу: содержание белка в зерне 15,5-19,5%, сырой клейковины 32-40%.

Первые семена "Кошелевской" будут выращены уже в этом году. Благодаря современным технологиям и оборудованию для подготовки семян, управляемому земледелию с орошением и фертигацией, научному сопровождению самарских ученых предприятие ООО "Сев-07" сможет стабильно обеспечивать качественным семенным материалом сельхозтоваропроизводителей Самарской области и других регионов Приволжского федерального округа.