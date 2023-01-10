Дмитрий Азаров оценил модернизированное производство АО "Металлист-Самара"

Во вторник, 10 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством и коллективом АО "Металлист-Самара", которое является одним из ведущих производителей компонентов для авиационных, ракетных и газотурбинных двигателей.

Глава региона осмотрел модернизированные цеха, оценил производственные мощности предприятия. Также он провел встречу с исполнительным директором АО "Металлист-Самара" Максимом Глебовицким, в ходе которой обсуждались планы предприятия на 2023 год и аспекты, по которым необходима помощь со стороны областного правительства, министерства промышленности и торговли, министерства труда, занятости и миграционной политики.

Напомним, обеспечение стабильной работы оборонно-промышленного комплекса является одним из приоритетных направлений в работе правительства и лично главы региона. Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на предприятиях ОПК, чтобы на месте разобрать все существующие вопросы и при необходимости оказать поддержку по тем или иным направлениям.

Сегодня губернатор ознакомился с работой сборочного цеха, где изготавливают форсажные камеры и сопла, механического цеха (недавно открытый участок новых обрабатывающих фрезерных центров, куда были закуплены современные станки с ЧПУ), цеха ремонта морских газотурбинных двигателей.

Как пояснил руководитель АО "Металлист-Самара" Максим Глебовицкий, администрация предприятия, собственники прилагают максимум усилий для эффективной работы завода, увеличения объемов производства, для наращивания численности персонала. С 2019 года предприятие демонстрирует стабильный рост производства - ежегодно на 40-50%.

Объем производства за четыре года вырос практически в три раза. Это стало возможно в первую очередь за счет оптимизации технологических, логистических процессов, рационального использования ресурсов - не только трудовых, но и станочного парка, модернизации оборудования, создания стимулирующих систем оплаты труда, комфортных условий труда. Предприятие вложилось и в ремонт старого оборудования, в ремонт производственных помещений, коммуникаций.

Основными потребителями продукции завода являются предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации: ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ОДК - Пермские моторы", АО "ОДК-Климов", а также другие компании. "Спрос на нашу продукцию растет, на некоторые позиции он увеличился в 10 раз, - подчеркнул руководитель завода. - Мы являемся основным поставщиком уникальной продукции, без которой невозможно изготовление двигателей".

Проведенная работа сказалась и на заработной плате сотрудников. "Фактически средняя зарплата рабочих выросла в два раза", - отметил директор АО.

Сотрудники предприятия положительно оценивают результаты изменений. Алексей Егоров пришел на завод в 1982 году, начинал с ученика, работал на сборке, сейчас слесарь-испытатель 6 разряда. "Зарплата стабильная, не жалуюсь - и вовремя, и нормальная. Если руки есть, то заработаешь, - поделился он. - Каждый рабочий должен работать на своем месте и добросовестно, тогда у нас что-то получится. Считаю, сейчас работа на заводе престижная. Я здесь на своем месте".

Алексей Макеев почти 10 лет трудится токарем-карусельщиком. "Я специалистом стал, знаний прибавилось, за любую работу сейчас берусь, поэтому и доход у меня увеличился прилично, так что все в плюс. У нас с каждым годом объемы все увеличиваются, и людей больше набирают, чтобы объемы эти выдавать. Оборудование обеспечили, чтобы с производством точно справлялись. Мне приятно, что я такой важной работой занимаюсь, стараюсь максимально качественно все сделать. Зарплата выше среднего. А если есть желание - всегда можно больше поработать", - отметил он.

На предприятии трудятся и молодые специалисты. Станиславу Кабаку 23 года, он, окончив Самарский университет, институт двигателей и энергетических установок, пришел на завод. Сейчас трудится сменным мастером. "Мне интересно было работать с самолетами, легко давались чертежи, технологии производства. Условия работы здесь вполне комфортные. Молодежь идет - зарплату хорошо подняли, отпуска официальные, больничные. Если квартиры своей нет, снимать помогают, компенсацию дают на аренду", - говорит он.

"Приятно слышать и от работников предприятия, что происходящие изменения затрагивают не только технологии, создание комфортных условий для работы, но и сказываются на зарплате", - отметил Глава региона.

Как рассказал Максим Глебовицкий, на сегодняшний день у предприятия есть контракция до 2030 года, в следующем году нужно увеличить производство. Для этого необходимы новые кадры. Сейчас на предприятии трудится около 1350 сотрудников. Реализуются программы обучения персонала.

"Обучаем сегодня - заключили договор с Самарским университетом - технологов, металлургов, конструкторов мастеров передовым знаниям, чтобы сделать нашу работу более эффективной и успешной", - рассказал руководитель предприятия. Завод готов принять более 500 новых сотрудников.

"Предприятие ежегодно наращивает объемы продукции. Понятно, есть потребность в квалифицированных кадрах. Мы готовы здесь синхронизировать свои усилия по подготовке, переподготовке кадров, для того чтобы предприятие чувствовало себя уверенно и с точки зрения обеспечения кадрами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что областное министерство промышленности и торговли работает по принципу одного окна для всех предприятий: "Сюда обращаются руководители предприятий и по вопросам обеспечения трудовыми ресурсами, и по другим, потому что часто возникают вопросы по общественным перевозкам, по состоянию благоустройства и так далее".

Активно работают напрямую с предприятиями также министерство труда, занятости и миграционной политики области. Глава региона пообещал оказать предприятию поддержку в решении вопроса обеспечения кадрами.

