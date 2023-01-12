16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений" Средств банка "Приоритет" хватило лишь на половину расчетов с кредиторами

Банки Финансы

Клиенты ВТБ смогут вносить наличные в банкоматах по QR-коду

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ продолжает расширять функционал своих устройств самообслуживания. Теперь клиенты могут внести наличные на дебетовую или кредитную карту по QR-коду с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн. Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема наличных.

Для того чтобы внести наличные, клиенту необходимо отсканировать QR-код, размещенный на главном экране банкомата, выбрать в мобильном приложении карту для пополнения, а в банкомате внести наличные и подтвердить сумму принятых средств.

"Ранее ВТБ уже реализовал для пользователей возможность снятия наличных в банкоматах по QR-коду. Это избавляет от необходимости всегда носить с собой пластик, если вам срочно понадобились наличные. Ежемесячно наши клиенты уже совершают таким способом десятки тысяч операций, снимая за один раз в среднем по 20 тысяч рублей. Поэтому мы предусмотрели для клиентов удобную и безопасную возможность пополнения счета без использования карты. Пластик все больше становится формальным продуктом, и все больше операций можно совершать через смартфон", — отметил Сергей Панюшкин, начальник управления "Устройства самообслуживания" департамента розничного бизнеса ВТБ.

Вносить наличные по QR-коду можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн версии 17.7 и выше на устройствах с платформой Android. Для пользователей с устройствами на операционной системе iOS скоро появится возможность снимать и вносить по QR через мобильную версию интернет-банка.

ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тысяч устройств самообслуживания в более чем 1,5 тысяч населенных пунктов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5