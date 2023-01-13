БК "Самара" обыграл московский клуб МБА

В четверг, 12 января, в 19:00 женская команда БК "Самара" встретилась с одним из лидеров премьер-лиги — московской командой МБА. По итогам игры счет составил 74:65 в пользу самарцев.

К середине стартового периода хозяйки уступали 6:11, но попадания Анны Зайцевой и Марины Баш позволили выровнять ситуацию, а Ксения Кунакова подытожила ударный мини-отрезок и вывела "Самару" вперед — 12:11. Удачно вошла в игру Лира Маседу, набравшая 4 очка подряд — они помогли завершить десятиминутку в плюсе, 20:19. Во второй четверти включились молчавшие прежде снайперы: Наталья Ясевичене, Марина Баш, Ксения Кунакова и Дарья Колосовская отметились точными трехочковыми — но и москвички отвечали тем же. Лишь попадания Анастасии Комаровой и Дарьи Курильчук дали, наконец, возможность оторваться в счете: 46:37 к большому перерыву.

Но в третьей четверти гости перехватили инициативу. У них по-прежнему летело издали — "Самара" же с набором очков испытывала проблемы: 8 очков за десятиминутку. Впрочем, самоотверженность в защите помогла сдержать натиски москвичек — заключительный период соперницы начинали при счете 54:51 в пользу "Самары". В первой же атаке результативна Марина Баш — и наша команда вновь устремляется вперед, за шесть минут до финальной сирены восстановив "+9" (62:53). Но через три минуты от этого преимущества ничего не осталось — 65:64. С каким же восторгом болельщики встретили очередную треху от Марины Баш! Ольга Новикова забила из-под кольца — в концовку наша команда вошла с 5 очками задела, 70:65.

Следующие матчи "Самара" проведет на выезде: 16 января в Омске с "Нефтяником", 21-го — в Москве с "Динамо". Дома БК "Самара" сыграет 25 января — с новосибирским "Динамо".