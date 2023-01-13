Большой выбор вакансий: в 2022 году на Авито Работе в 2 раза чаще искали сотрудников в Самаре

В Самаре число вакансий на платформе Авито Работа в ушедшем году выросло в 2 раза. Компании чаще искали сотрудников сфер продаж, производства и строительства. Потребность в кадрах привела к росту медианной зарплаты¹. За год она выросла на 52% и составила 50000 рублей.

В 2022 году рынок труда снова доказал способность быстро и эффективно адаптироваться к изменениям. По итогам прошлого и на начало текущего года рынок активен, количество предложений со стороны работодателей на Авито Работе в Самаре за год выросло в 2 раза. На платформе доступен большой выбор вакансий для специалистов самых разных областей. Из них в топ сфер по доле вакансий от общего числа объявлений вошли продажи (11%), производство (9%) и транспорт (6%).

"Работодателям важна скорость подбора, это актуально практически для всех сфер. Быстрый наём приобретает большую актуальность как в массовом сегменте, так и в случае с опытными сотрудниками с уникальной экспертизой. Сократить цикл найма помогают крупнейшие онлайн-платформы. Так, на Авито Работе размещены более 2 млн резюме по стране, а первичный отбор кандидатов можно автоматизировать за счёт чат-ботов. Для быстрого поиска работы на платформе опубликованы более 3 млн вакансий. В таком большом выборе удобно ориентироваться с помощью тематических фильтров — например, подобрать вакансии для подработки, удалёнки или те, где были оставлены мнения сотрудников о работодателе", — говорит Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

На каких специалистов вырос спрос в Самаре

По итогам года в Самаре высокий спрос на сотрудников отмечен в группе профессий "Продажи". Она занимает первое место с долей 11% от общего числа опубликованных на Авито Работе вакансий. Увеличились и заработные платы (+3%) — 30500 рублей. Сфере торговли присущи большие объёмы найма, которые дополнительно стимулируют активное развитие электронной коммерции и выход на рынок новых отечественных и азиатских брендов в сфере ритейла.

На втором месте по популярности с долей 9% от общего числа объявлений на Авито Работе — группа профессий "Производство, сырьё, с/х". В прошлом году сохранялись высокие темпы производства — причём не только крупного с высокой степенью роботизации и автоматизации, но и более мелкого по всей стране. Кроме того, после освобождения ряда ниш многие отечественные производители приняли решение о расширении и начали дополнительно увеличивать объёмы производства. Таким образом, спрос на специалистов инженерных и рабочих специальностей вырос на треть. Также увеличилась потребность в кадрах с узкой экспертизой. Медианная зарплата составила 40000 рублей.

По-прежнему востребованы и специалисты группы профессий "Транспорт, логистика" (доля 6%). Влияние оказала необходимость перестройки многих логистических процессов, а также поддержки выхода на российский рынок новых игроков. Зарплата в транспортной сфере составила 50000 рублей.

Четвёртое место с долей 5% от общего числа вакансий на Авито Работе заняла группа профессий "Строительство". Это одна из сфер, которая обеспечивала постковидный рост экономики. В ушедшем году она продолжила активно развиваться, в том числе благодаря масштабной господдержке. Высокий спрос на сотрудников строительных специальностей сохранится и в 2023 году. Медианный уровень зарплаты — 50000 рублей.

Пятёрку востребованных специалистов замкнула группа профессий "Туризм, рестораны" (доля 3%) с медианной зарплатой 29000 рублей. Внутренний туризм переживал бум ещё во время пандемии, продолжив рост и в постковидный период. Дополнительно бурному развитию индустрии гостеприимства способствовали национальные проекты, нацеленные на поддержку отрасли и создание новых туристических объектов. Реализация масштабных программ логично требует и кадрового усиления.

"По прогнозам экспертного центра Авито Работы, все обозначенные выше тренды продолжат определять ландшафт российского рынка труда и в этом году", — добавляет Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

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¹ Медианная зарплата — сумма, больше и меньше которой получают по 50% работников.