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Фирма Шаповалова выиграла торги по продаже "Рейда-1" Имущество "Рейда-1" выставляют на торги за 311 млн рублей Шаповалов "увел" ЦУМ "Самара" от фирмы-банкрота ФНС снова заблокировала продажу "Рейда-1" по заниженной цене ТЦ "Пирамида" купили свердловские бизнесмены

Девелопмент Строительство и недвижимость

Фирма Шаповалова выиграла торги по продаже "Рейда-1"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определился победитель торгов по реализации имущества ЗАО "Рейд-1". Им стало ООО "Торнадо" Алексея Шаповалова с ценой предложения 93,4 млн рублей.

Фото: скриншот с видео

Напомним, торги стартовали с 311,4 млн рублей. На такой сумме настояли налоговики (размер требований 26 млн руб.), которые оспорили предыдущие процедуры продажи. Тогда имущество бывшего оборонного предприятия было реализовано Арарату Назаретяну за 51,7 млн рублей.

Примечательно, что последние торги проходили на площадке ООО "Тендер". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в июле прошлого года по тому же адресу, что и ООО "Торнадо" - на ул. Вилоновской, 138 в Самаре. Единственным собственником последнего общества выступает Алексей Шаповалов.

Борьбу за имущество завода бизнесмен ведет более 10 лет. В начале банкротства его фирма аккумулировала большую часть долгов, став крупнейшим кредитором "Рейда-1". Затем имущество пытались вывести на другую компанию, но процедуру заблокировала ФНС. Также налоговики неоднократно препятствовали продаже завода по заниженной цене.

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А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.

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вангую... теперь там будет сбербанк

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