Фирма Шаповалова выиграла торги по продаже "Рейда-1"

Определился победитель торгов по реализации имущества ЗАО "Рейд-1". Им стало ООО "Торнадо" Алексея Шаповалова с ценой предложения 93,4 млн рублей.

Напомним, торги стартовали с 311,4 млн рублей. На такой сумме настояли налоговики (размер требований 26 млн руб.), которые оспорили предыдущие процедуры продажи. Тогда имущество бывшего оборонного предприятия было реализовано Арарату Назаретяну за 51,7 млн рублей.

Примечательно, что последние торги проходили на площадке ООО "Тендер". По информации ИАС Seldon.Basis, компания зарегистрирована в июле прошлого года по тому же адресу, что и ООО "Торнадо" - на ул. Вилоновской, 138 в Самаре. Единственным собственником последнего общества выступает Алексей Шаповалов.

Борьбу за имущество завода бизнесмен ведет более 10 лет. В начале банкротства его фирма аккумулировала большую часть долгов, став крупнейшим кредитором "Рейда-1". Затем имущество пытались вывести на другую компанию, но процедуру заблокировала ФНС. Также налоговики неоднократно препятствовали продаже завода по заниженной цене.