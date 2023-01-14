В Кинеле в ДТП из трех автомобилей пострадал пенсионер

В пятницу, 13 января, в 7:15 на 1 км автодороги "Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово" в Кинельском районе 65-летний водитель Lada Granta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Suzuki Grand Vitara.
После столкновения у автомобиля Suzuki оторвалось переднее левое колесо и попало в автомобиль Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении с Lada Granta.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля: он госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!