В Кинеле в ДТП из трех автомобилей пострадал пенсионер

В пятницу, 13 января, в 7:15 на 1 км автодороги "Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово" в Кинельском районе 65-летний водитель Lada Granta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с Suzuki Grand Vitara.

После столкновения у автомобиля Suzuki оторвалось переднее левое колесо и попало в автомобиль Volkswagen Passat, который двигался в попутном направлении с Lada Granta.

В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля: он госпитализирован в медицинское учреждение.