Дмитрий Азаров встретился с членами Комитета семей воинов Отечества

В субботу, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с представителями Комитета семей воинов Отечества. Эта НКО создана в ноябре 2022 г. по инициативе ведущих российских общественных организаций, в числе организаторов — "Женщины России", "Союз семей военнослужащих", "Союз женщин России", "Матери России". Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.
Также по поручению главы государства организовано взаимодействие с Комитетом семей воинов Отечества ряда федеральных министерств, руководителей регионов. В числе задач Комитета — содействие правительству РФ в разработке комплексной программы сопровождения участников СВО, а также членов их семей. Речь идет о психологическом сопровождении, социальной реабилитации, профессиональной переподготовке, трудоустройстве. Комитет фактически аккумулирует уже созданные женские общественные организации, помогает держать связь с матерями и женами военнослужащих.
Руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова отметила, что Самарская область может выступить примером для других регионов в работе, которая проводится с семьями военнослужащих, и поблагодарила губернатора: "Забота, которой окружены сегодня семьи, при том, что вы столкнулись с трагедией, которая произошла, — это очень важно. Мы знаем, что вы сами звонили мамам, знаем, что сами ездили туда, разговаривали с бойцами. Это время, в которое нужно оставаться с семьями на связи. Спасибо вам!"
В Самарской области первой в стране была реализована система социальных паспортов семей военнослужащих, благодаря этому все вопросы отрабатываются ведомствами, министерствами, местными администрациями оперативно и слаженно, организован контроль отработки поступающих обращений.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что Комитет семей воинов Отечества всегда может рассчитывать на поддержку и помощь Самарской области. Представители Комитета рассказали, что в фокусе их внимания сейчас в первую очередь находятся семьи военных: матери, дети и супруги защитников. Поддержка оказывается как материальная, так и психологическая.
"Все получается, когда есть взаимодействие. У вас действительно все получилось отлично. Мы хотели бы дальше транслировать этот опыт в другие регионы, чтобы вы были как флагманский пример", — выразила намерение Юлия Белехова.
Руководитель области поблагодарил членов Комитета за то, что в это непростое для региона время они нашли возможность приехать. Очень важно поддерживать близких бойцов, чтобы они были опорой и крепким тылом для них и помогали своим защитникам Отечества сохранять силу духа и волю к победе.
"Знаю, что ваши наставления, ваша помощь дает людям возможность восстановить духовные силы, несмотря на на то, что многие находятся в скорби. Благодарю вас, что вы именно в это время на территории Самарской области. Конечно, вы поможете, поддержите людей. Помолимся вместе за наших защитников, за тех, кого нет с нами, за тех, кто сегодня на передовой и защищает то, что для нас дорого и свято, — обратился Губернатор к представителям АНО "Комитет семей воинов Отечества" — Монаху Киприану, Герою Советского Союза, полковнику запаса, и Михаилу Хасьминскому, руководителю Центра кризисной психологии, созданного по благословению Святейшего Патриарха Алексия II при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова".
Представители Комитета проведут в Самарской области несколько дней, в программе их визита ряд встреч с семьями защитников Отечества в Самаре и Тольятти, они будут работать совместно с представителями Общественной палаты региона и фонда "Звезда и лира", женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.
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