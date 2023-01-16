Эксперты Авито Работы подтвердили актуальность инициативы по упрощению трудоустройства подростков от 14 лет

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект об упрощении процедуры оформления на работу подростков с 14 лет. По данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тысяч человек в возрасте до 18 лет. Эксперты аналитического центра Авито Работы рассказали, где в Самаре востребованы подрастающие кадры и какие плюсы инициатива по упрощению их найма может иметь как для работодателей, так и для юных кандидатов.

Большой выбор вакансий для молодёжи

На Авито Работе число вакансий для молодых соискателей, включая подростков, стабильно растёт. По итогам прошлого года предложений для кандидатов от 14 лет стало больше на 59% по России и на 70% — в Самаре. Всего за год были размещены более 200 тысяч позиций, по условиям труда подходящих для подрастающего поколения. На середину января на платформе доступны свыше 12 тысяч таких объявлений, в том числе — более 2900 в Самаре.

"Потребность в найме молодых кадров обусловлена естественной демографией. Не первый год мы видим тренд на более активное вовлечение в трудовую деятельность разных социальных групп: подростков, людей старшего поколения. Приглашение юных сотрудников для временной работы позволяет бизнесу быть гибким. Многие нанимают их для усиления команд в период каникул, часто совпадающий с высоким сезоном для ряда отраслей — например, сферы гостеприимства. Кто-то привлекает молодёжь с прицелом на дальнейший рост внутри компании. В случае утверждения новая инициатива будет иметь преимущества не только для работодателей с точки зрения создания кадрового резерва, но и для самих кандидатов от 14 до 18 лет. Это активная, полная сил и свежих идей аудитория, которая хочет расти и развиваться. Трудно переоценить важность ранней, осознанной профориентации для рынка труда", — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Молодёжь удобнее нанимать онлайн

Соискательская активность молодых кандидатов в России на Авито Работе в 2022 году увеличилась на 53%, а в Самаре — на 47%. Среди мотивирующих факторов для них — возможность получения собственного заработка и первого опыта работы, который пригодится в будущем, независимо от выбранного в итоге направления дальнейшего развития.

"Молодая аудитория живёт и общается в онлайне, им близки и удобны цифровые технологии. Именно поэтому искать варианты для временной подработки, когда учёба на паузе, они также предпочитают на известных онлайн-платформах. При трудоустройстве подростков первостепенное значение имеет соблюдение всех законодательных норм и правил безопасности. Для этой цели на платформе Авито Работа в помощь юным соискателям и их родителям аккаунты благонадёжных работодателей отмечаются специальным бейджем "Компания проверена", а вакансии компаний с отзывами других сотрудников — значком "Есть мнения о работодателе", — дополняет Артём Кумпель.

Для какой работы привлекают подростков в Самаре

В основном сотрудников от 14 лет приглашают в сферу клиентского обслуживания на те позиции, где можно быстро приступить к выполнению обязанностей после краткого инструктажа. Это сервисы курьерской доставки — в 2022 году на них пришлось 24% всех предложений для молодых кандидатов. В Самаре же доля составляет 25%.

На продажи и ритейл, куда подростки часто трудоустраиваются консультантами, промоутерами, специалистами торгового зала, приходится 4% вакансий в городе. В производственной сфере доля составляет 3%. Здесь можно подработать, например, упаковщиками, фасовщиками и т. д. Сильный интерес к юным кадрам демонстрирует фэшн-ритейл, целевой аудиторией которого зачастую выступают те же подростки и молодые люди.

Кроме того, разнообразие предложений доступно в сфере HoReCa — 2% от общей доли объявлений в Самаре для соискателей с 14 лет. Здесь предлагают вакансии официантов, бариста и помощников кухни. Рост предложений отмечен в индустрии фитнеса и бьюти — на 29% год к году по России. Доля вакансий в этой сфере в Самаре составляет 2%.

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