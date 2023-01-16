В среду, 18 января, в 16:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится патриотический концерт большого сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов с участием музыкантов и солистов Самарской государственной филармонии, концертного духового оркестра, студентов музыкального училища и Самарского государственного института культуры.
Программа подготовлена ко Дню образования военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской
Федерации и включает в себя известные и любимые произведения, а также уникальные музыкальные премьеры.
Вход на концерт свободный.
В мероприятии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой армии, регионального отделения Российского военно-исторического общества, ветеранских общественных организаций, музыкального сообщества Самары, а также участники международного патриотического проекта "Парад Памяти".
14 января 1921 г.у приказом Реввоенсовета было учреждено Бюро военных оркестров Красной Армии и Флота. Главной задачей была организация музыкального обеспечения всех сфер боевой и повседневной деятельности войск. Именно этот документ положил начало централизованному развитию оркестровой службы, а 14 января принято считать Днем образования военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Пройдя через множество войн и сражений, военные оркестры стали неотъемлемой частью армии. Еще Александр Суворов писал "Музыка удваивает, утраивает армию".