В среду, 18 января, в 16:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона состоится патриотический концерт большого сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов с участием музыкантов и солистов Самарской государственной филармонии, концертного духового оркестра, студентов музыкального училища и Самарского государственного института культуры.

Программа подготовлена ко Дню образования военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской

Федерации и включает в себя известные и любимые произведения, а также уникальные музыкальные премьеры.

Вход на концерт свободный.

В мероприятии примут участие представители 2-й гвардейской общевойсковой армии, регионального отделения Российского военно-исторического общества, ветеранских общественных организаций, музыкального сообщества Самары, а также участники международного патриотического проекта "Парад Памяти".