CONCORD ORCHESTRA представит в Самаре симфоническое рок-шоу "Рождение мира"

Первый в мире танцующий симфонический оркестр CONCORD ORCHESTRA представит в Самаре новое симфоническое рок-шоу "Рождение мира". Шоу состоится 6 февраля в 19:00 в Самарском доме офицеров.

Публику ждет мощное звучание инструментов в руках профессиональных музыкантов: богатство скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество духовых, рок-н-ролльный драйв гитар и барабанов. Энергия рок-музыки становится еще более взрывной.

Отличительные уникальные особенности оркестра заключаются в том, что музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене; симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

В составе CONCORD ORCHESTRA - профессиональные музыканты, воспитанники известных консерваторий, знаменитых музыкальных академий России и Европы.

Стоимость билетов - от 1700 до 2400 рублей.