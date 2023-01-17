В Самарской области впервые выступит Симфонический оркестр национальной гвардии России

Впервые Самарскую область посетит один из ведущих военно-творческих коллективов нашей страны — Симфонический оркестр национальной гвардии России. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

В рамках Всероссийского фестиваля "Щедринские вечера", посвященного 90-летию Родиона Константиновича Щедрина, Симфонический оркестр национальной гвардии России выступит в Самаре, Сызрани и Тольятти.

24 января концерт состоится в Самарской филармонии, 25 числа — в Центре музыкального искусства и культуры в Сызрани, 26 января — на концертной площадке Детской филармонии Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина.

В программе — шедевры фортепианной и оркестровой музыки. В качестве солистов выступят: профессор РАМ им. Гнесиных, профессор МГАХ, доцент МГК им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов Денис Чефанов.