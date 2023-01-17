Фура, "Газель" и микроавтобус столкнулись под Самарой

В понедельник, 16 января, в Волжском районе произошло ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 14:00 42-летний водитель грузовика MAN на 18 км дороги Самара — Оренбург не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Газель" под управлением 25-летнего мужчины. От удара ГАЗ отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter под управлением 45-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель и 50-летняя пассажирка Volkswagen.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!